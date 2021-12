Der SV Wehen Wiesbaden hat mit Kurtulus Öztürk einen neuen Co-Trainer verpflichtet.

Der 41-Jährige war zuletzt bei den Würzburger Kickers tätig und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. "Wir sind sehr froh, dass wir mit Kurtulus einen Co-Trainer mit viel Erfahrung in der 3.Liga so kurzfristig verpflichten konnten", so Nico Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung beim SVWW. "In den Gesprächen mit unserem Sportlichen Leiter Paul Fernie und Cheftrainer Markus Kauczinski hat uns Kurtulus mit seiner kommunikativen Art fachlich und persönlich schnell überzeugt."

Kurtulus Öztürk, der neben seiner Tätigkeit für die Würzburger Kickers bereits bei Eintracht Braunschweig, Preußen Münster und Viktoria Köln als Co-Trainer fungierte, sagte: "Wir haben sehr gute Gespräche geführt und es hat sofort gepasst. Der SVWW ist ein sehr ambitionierter Verein und ich bin froh, beim Erreichen der Ziele helfen zu dürfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft."