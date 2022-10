Drei Tage nach dem 7:3-Erfolg im Hessenpokal bei der SG Bornheim ist der SV Wehen Wiesbaden wieder in der 3.Liga gefordert.

Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski, die den Anschluss zum Spitzenduo 1860 München und Elversberg halten will, tritt am Samstag (14 Uhr) beim FSV Zwickau an. "Mit dem Pokalspiel in den Beinen müssen wir wieder an unsere Grenzen gehen", forderte SVWW-Coach Kauczinski. Ob Ahmet Gürleyen, der beim 3:1-Sieg gegen Essen noch getroffen hatte, mitwirken kann, ist unklar. Der 23-Jährige hat Knie-Probleme.