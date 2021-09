Der SV Wehen Wiesbaden hat den Sprung in die Spitzengruppe der 3. Liga verpasst und das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II knapp verloren.

Im Duell Absteiger gegen Aufsteiger hat der SV Wehen Wiesbaden gegen Borussia Dortmund II das Nachsehen gehabt und mit 0:1 verloren. In einer temporeichen Partie erspielten sich die Gäste aus Dortmund zunächst Feldvorteile und gingen nach 15 Minuten durch Berkan Taz in Führung. Um ein Haar hätte Taz wenig später sogar erhöht, sein Schuss aus 16 Metern flutschte SVWW-Keeper Florian Stritzel durch die Hosenträger und knapp am Tor vorbei.

Die Hessen kamen mit fortlaufender Dauer besser in die Partie, ohne sich jedoch zunächst zwingende Chancen zu erspielen. Erst in der Schlussphase näherte sich der SVWW dem Ausgleich deutlich an. Der eingewechselte Johannes Wurtz scheiterte per Kopf, Benedict Hollerbach zielte aus dem Rückraum kurz darauf deutlich zu hoch, ebenso wie erneut Wurzt in der Nachspielzeit.

Ärgerliche Niederlage

Und so stand am Ende eine ärgerliche Niederlage der Wiesbadener, denn mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Dortmund hätten die Hessen in der Spitzengruppe der Liga andocken können. Die nächste Gelegenheit dazu bekommen die siebtplatzierten Hessen am kommenden Samstag (14 Uhr) bei den Würzburger Kickers.