Der SV Wehen Wiesbaden reist in der 3. Liga am Samstag zu Viktoria Köln, Anstoß ist um 14 Uhr.

Das Team von Trainer Markus Kauczinski will dabei Wiedergutmachung für die Niederlage gegen das Kellerkind aus Würzburg am vergangenen Wochenende leisten und an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. "Am Ende waren wir alle enttäuscht", betonte Kauczinski mit Blick auf das Würzburg-Spiel. "Das Verarbeiten der Niederlage hat bei mir auch einen Tag länger gedauert, da ich die Saison nicht herschenken möchte", so der SVWW-Coach weiter.