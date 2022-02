Der SV Wehen Wiesbaden lässt gegen Viktoria Berlin zahlreiche Chancen liegen, gewinnt aber dennoch souverän. Der Rückstand zu den Aufstiegsrängen ist überschaubar.

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag einen verdienten Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski setzte sich vor 1.169 Fans mit 2:0 gegen Viktoria Berlin durch und sprang durch den Erfolg in der Tabelle auf Platz neun. Relegationsrang drei ist fünf Punkte entfernt.

Gustaf Nilsson (22.) und Lucas Brumme (29.) brachten den SVWW bereits in der ersten Hälfte mit zwei Toren in Front und machten damit früh alles klar. In Halbzeit zwei verpassten es die Gastgeber, die Führung weiter auszubauen. Von Berlin kam insgesamt zu wenig.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden – Viktoria Berlin 2:0 (2:0) Wiesbaden: Stritzel – Mrowca (90. Stanic), Gürleyen, Carstens, Kempe - M. Kurt, Jacobsen, Goppel (90. Farouk), Prokop (82. Wurtz), Brumme (70. Lankford) - Nilsson (82. Sliskovic)

Berlin: Krahl - Lewald, Kapp, A. Hahn - Cvjetinovic (60. Ogbaidze), Jopek (53.Menz), Verkamp (46. Falcao) Ezeh - Seiffert, Makreckis (60. Pinckert), Theisen (71. Gambos)



Tore: 1:0 Nielsson (22.), 2:0 Brumme (28.)

Gelbe Karten: - /Hahn, Ogbaidze, Pinckert



Schiedsrichter: Hempel (Großnaidorf)

Zuschauer: 1.169 Ende der weiteren Informationen