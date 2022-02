Niederlage in Magdeburg

Zweite Niederlage in Folge für den SV Wehen Wiesbaden: Die Hessen haben beim Spitzenreiter aus Magdeburg trotz Führung verloren und stecken weiter im Mittelfeld der Tabelle fest.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Markus Kauczinski, das kurzfristig auf den mit Corona infizierten John Iredale verzichten musste, verlor am Samstag beim Tabellenführer aus Magdeburg mit 1:3 (1:1). Durch die Niederlage stecken die Hessen weiter im Tabellenmittelfeld festt.

Der SVWW war in Magdeburg durch Gustaf Nilsson sogar in Führung gegangen (14.). Jason Ceka per Foulelfmeter (38.), Amara Condé (67.) und Baris Atik (83.) drehten jedoch die Partie für die Gastgeber. Beim SVWW sah Emanuel Taffertshofer im Laufe der zweiten Halbzeit noch Gelb-Rot.

Weitere Informationen Magdeburg - Wehen Wiesbaden 3:1 (1:1) Magdeburg: Reimann - Obermair, T.Müller, Knost (35.Jakubiak), Bell Bell (66. Kath) - Conde, A.Müller, Krempicki (35. Malachowski) – Ceka (80.Brünker), Atik, Ito (80.Bittroff)



Wiesbaden: Stritzel - Stanic, Mrowca, Gürleyen, Rieble (90.Kempe) – Goppel (82.Sliskovic), Taffertshofer, Jacobsen (90.Kurt), Thiel (64. Hollerbach) Nilsson, Lankford (64. Prokop)



Tore: 0:1 Nilsson (14.), 1:1 Ceka (38./FE), 2:1 Conde (67.), 3:1 Atik (83.)

Gelbe Karten: Ceka, Stanic

Gelb Rot: Taffertshofer (79.)



Schiedsrichter: Aarnink (Nordhorn)

Zuschauer: 13.560 Ende der weiteren Informationen