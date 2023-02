SVWW will gegen Köln Serie fortsetzen

3. Liga SVWW will gegen Köln Serie fortsetzen

Im Aufstiegskampf der dritten Liga empfängt der SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14 Uhr) Viktoria Köln.

Die Landeshauptstäster liegen aktuell auf Platz zwei in der Tabelle, haben vier Punkte Vorsprung auf Relegationsrang vier und wollen diesen im besten Fall am Wochenende ausbauen. Während der SVWW seine vergangenen drei Spiele alle gewinnen konnte, mussten die Kölner im gleichen Zeitraum drei Pleiten hinnehmen. Coach Markus Kauczinski will sich davon aber "nicht blenden lassen", wie er vor der Partie mitteilte.