SVWW will Platz drei zurückerobern

3. Liga SVWW will Platz drei zurückerobern

Der SV Wehen Wiesbaden peilt am Samstag (14 Uhr) gegen 1860 München drei Punkte an.

Durch die Heimniederlage gegen Würzburg und das Unentschieden in Meppen waren die Wiesbadener in die Jägerrolle zurückgefallen und wollen sich Platz drei zurückerobern. Das Spiel am Samstag wird zudem das letzte vor dem geplanten Umbau der Westtribüne sein.

Der Verein rechnet mit 6.000 Zuschauern und einem Gegner mit "starkem Teamgeist", wie SVWW-Trainer Rüdiger Rehm beschreibt. "Wir müssen über 90 Minuten aggressiv die Zweikämpfe annehmen." Außer Patrick Schönfeld sind alle Spieler einsatzfähig.