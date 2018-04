Durchatmen beim SV Wehen Wiesbaden: Gegen den FSV Zwickau haben die Hessen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga ist somit noch alles möglich.

Nach vier Niederlagen in Folge hat der SV Wehen Wiesbaden am Samstag mit 3:0 (0:0) gegen den FSV Zwickau seine Pflichtaufgabe souverän gelöst. Vor 2.165 Zuschauern taten sich die Hessen in der Anfangsphase schwer und hatten zunächst Glück, dass die Sachsen ihre teils hochkarätigen Chancen nicht nutzen konnten. Ab der 20. Minute bekamen die Wiesbadener das Spiel aber besser in den Griff.

Matchwinner wurde im zweiten Durchgang der zur Halbzeitpause eingewechselte Manuel Schäffler. Mit dem 29-Jährigen erhöhte der SVWW Stück für Stück den Druck und stellten durch dessen Doppelpack in der 59. und 68. Minute die Weichen auf Erfolg. Dominik Martinovic, der in der 90. Minute den mit Applaus verabschiedeten Schäffler ersetzte, durfte sofort noch erhöhen.

Mit 65 Punkten belegt die von Rüdiger Rehm trainierte Mannschaft den vierten Tabellenplatz. Der Karlsruher SC konnte durch ein 0:0 gegen den SC Paderborn nicht entscheidend absetzen im Rennen um Relegationsplatz drei. Die Badener haben zwei Spieltage vor dem Ende der Saison somit einen Zähler Vorsprung auf Wiesbaden.

Weitere Informationen Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau 3:0 (0:0) SV Wehen Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Ruprecht, Mintzel - Lorch (82.Funk), Mrowca - Diawusie, Andrist (46.Schäffler/90.Martinovic) - Dittgen, Brandstetter



FSV Zwickau: Brinkies - Barylla, Wachsmuth, Acquistapace, Lange (71.Göbel) - Frick - Bahn, Könnecke (78.Öztürk), Miatke - Gremsl (71.Eisele), König



Tore: 1:0 Schäffler (59.), 2:0 Schäffler (68.), 3:0 Martinovic (90.)

Gelbe Karten: Lorch / -



Schiedsrichter: Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 2.165 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 28.04.2018, 17.15 Uhr