Der SV Wehen Wiesbaden hat Linksverteidiger Dennis Kempe verpflichtet.

Der Bruder des Darmstädters Tobias Kempe war seit diesem Sommer vereinslos und hatte zuletzt für Erzgebirge Aue in der zweiten Liga gespielt. "Mit seiner enormen Erfahrung soll er auch bei uns mit vorangehen", so SVWW-Sportdirektor Christian Hock. Der 34-jährige Kempe erhält in Wiesbaden einen Einjahresvertrag.