Im Kampf um den Aufstieg muss der SV Wehen Wiesbaden einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Ausgerechnet ein Ex-Spieler bringt den SVWW um den Auswärtssieg.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Spielbericht: SV Meppen - SV Wehen Wiesbaden [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag auswärts beim SV Meppen 1:1 (1:1) gespielt. Daniel-Kofi Kyereh traf für die Wiesbadener (13.), René Guder glich in der 29. Minute aus. Für die Gastgeber endete damit eine Serie von vier Siegen in Folge, für den SVWW war es die erste Punkteteilung nach der Winterpause.

Das Team von Trainer Rüdiger Rehm ging früh in Führung: Nach 13 Minuten brachte Kyereh eine Flanke von Niklas Schmidt per Kopf im Tor unter. Der SV Meppen kam in der 29. Minute sehenswert per Heber zum Ausgleich - ausgerechnet durch René Guder, der bis zur Winterpause noch das Trikot der Wiesbadener getragen hatte.

Vom dritten auf den vierten Platz

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams lange. In der 78. Minute vergab Meppen die große Chance zur Führung, kurze Zeit später scheiterte Kyereh mit einem Schuss an Torwart Erik Domaschke.

Durch die Ergebnisse der Konkurrenz verlieren die Wiesbadener den dritten Tabellenplatz und liegen nun auf Rang vier, zwei Punkte hinter Halle.

Weitere Informationen SV Meppen - SV Wehen Wiesbaden 1:1 (1:1) Meppen: Domaschke - Ballmert, Komenda, Puttkammer, Amin - Wagner, Leugers - Guder (61. Kleinsorge), Piossek (76. Undav), Granatowski (87. Kremer) - Proschwitz



Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Titsch Rivero, Lorch - Diawusie (76. Shpnoski), Schmidt (82. Hansch), Schwadorf (65. Schäffler) - Kyereh



Tore: 0:1 Kyereh (12.), 1:1 Guder (27.)



Gelbe Karten: Puttkammer, Amin, Granatowski / Schmidt, Kyereh

Schiedsrichter: Wollenweber (Gladbach)



Zuschauer: 7.112 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 02.03.19, 17.15 Uhr