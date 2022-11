Der SV Wehen Wiesbaden wird zwischen dem 22. und 29. Spieltag vier Mal samstags antreten.

Der DFB gab die genauen Ansetzungen für Februar und März 2023 am Freitag bekannt. In Osnabrück (25.2.), gegen Ingolstadt (4.3.), gegen Mannheim (18.3.) und in Essen (25.3.) muss der SVWW am bewährten Termin samstags um 14 Uhr ran.

Sonntags um 14 Uhr trifft das Team auswärts auf Bayreuth (12.2.) und daheim auf Saarbrücken (12.03.). Hinzu kommen das Freitagabend-Heimspiel gegen Aue am 17.2. (19 Uhr) und die Partie am Mittwochabend (15.3., 19 Uhr) bei der Zweitvertretung des SC Freiburg.