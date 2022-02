Der SV Wehen Wiesbaden darf die nächsten beiden Heimspiele in der 3. Liga wieder vor mehr Zuschauern austragen.

Für die Partien gegen den 1. FC Saarbrücken am kommenden Sonntag und Viktoria Berlin am 19. Februar sind laut der neuen Corona-Verordnung des Landes Hessen jeweils maximal 4882 Fans zugelassen, teilte der Verein am Montag mit. Für alle Besucher gilt die 2G-plus-Regel und eine Maskenpflicht im gesamten Stadionbereich.