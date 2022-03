Der SVWW musste in Köln mehr als eine Stunde in Unterzahl spielen.

Bild © Imago Images

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Auswärtsspiel in Köln verloren. In Unterzahl schlugen sich die Hessen lange tapfer und kassierten in der letzten Minute dann doch den Knockout.

Der SV Wehen Wiesbaden hat das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln am Samstag mit 1:2 (0:0) verloren. Dennis Kempe brachte die Hessen in der 50. Minute zwar in Führung, doch der eingewechselte Youssef Amyn drehte das Spiel per Doppelpack (67., 90.). Der SVWW agierte mehr als eine Stunde in Unterzahl nachdem Sebastian Mrowca früh die Rote Karte gesehen hatte (27.).

Zehn Wiesbadener hielten sich lange Zeit wacker und hatten in der Schlussphase gleich mehrmals selbst das Siegtor auf dem Fuß. Die beste Chance vergab Florian Carstens, der alleine vorm Tor den Ball nicht traf (83.). In der Tabelle ist der SVWW nun Achter.

Weitere Informationen Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden 2:1 (0:0) Köln: Nicolas, Heister, Siebert, Fritz, Handle, Klefisch, Sontheimer (46. Marseiler) , Risse, Lorch (63. Amyn), Hong, Philipp (90. Rossmann)



Wiesbaden: Stritzel, Mrowca, Gürleyen, Carstens, Kempe (75. Rieble), Kurt (75. Taffersthofer), Jacobsen, Goppel, Wurtz (31. Stanic), Brumme (75. Hollerbach), Nilsson (61. Sliskovic)



Tore: 0:1 Kempe (50.), 1:1 Amyn (67.), 2:1 Amyn (90.)

Rote Karte: Mrowca (27. Wiesbaden)

Schiedsrichter: Waschitzki-Günther (Essen) Ende der weiteren Informationen