Paul Fernie, Markus Kauczinski und Nico Schäfer (v.l.) wollen den SVWW gemeinsam in die Zukunft führen. Bild © SVWW

Markus Kauczinski soll den SV Wehen Wiesbaden in die Zukunft führen. Der Drittligist hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Trainer vorzeitig verlängert.

Der SV Wehen Wiesbaden plant weiter mit Trainer Markus Kauczinski. Wie die Hessen am Samstag mitteilten, haben sie den Vertrag mit ihrem Trainer vorzeitig bis 2025 verlängert. Das alte Arbeitspapier wäre am Ende der Saison 2022/23 ausgelaufen.

"Die sportlichen Leistungen und die Art und Weise, wie unsere Mannschaft Fußball spielt, spricht absolut für die Arbeit von ihm und seinem Team und hat unsere Erwartungen vollumfänglich erfüllt", begründete der Sportliche Leiter des SVWW, Paul Fernie, die Entscheidung. Die Hessen überwintern in der 3. Liga auf Tabellenrang drei.

Keine langen Gespräche nötig

Kauczinski übernahm den Drittligisten nach der überraschenden Entlassung von Rekordtrainer Rüdiger Rehm im November 2021 und betreute ihn seither in 41 Pflichtspielen. "Ich fühle mich sehr wohl beim SVWW. Die sportliche Entwicklung des Vereins geht in die richtige Richtung und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft sowie dem Trainer- und Funktionsteam macht mir wirklich viel Spaß", so der 52-Jährige.

Die Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit haben dementsprechend nicht lange gedauert, hieß es von Vereinsseite. "Wir sind davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation unsere gesteckten Ziele erreichen können", sagte Nico Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung. In der laufenden Saison ist das Ziel des SVWW, oben mitspielen zu wollen.