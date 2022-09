Der SV Wehen Wiesbaden hat es schon wieder getan und nach einem Rückstand ein Drittliga-Spiel doch noch für sich entschieden. Gegen Freiburg II fiel die Entscheidung aber erst in der Schlussphase.

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden feiert den zweiten Heimsieg der Saison: Die Landeshauptstädter gewannen am Samstag mit 3:1 (1:1) gegen den SC Freiburg II. Für die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski war es das sechste Ligaspiel ohne Niederlage in Serie.

Wie schon zuletzt in Saarbrücken (2:2) und vor allem in Ingolstadt (3:2) steckte der SVWW auch gegen die Breisgauer einen Rückstand gut weg: Nach der Freiburger Führung durch einen Traum-Freistoß von Lars Kehl (7. Spielminute) drehten die Hausherren auf und kamen noch vor der Halbzeitpause durch Benedict Hollerbach zum Ausgleich (31./Foulelfmeter).

Prtajin macht alles klar für den SVWW

Nach dem Seitenwechsel agierten die Wiesbadener lange Zeit in Überzahl, da Julian Stark nach 60 Minuten wegen eines wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz musste. Kianz Froese (82.) und Ivan Prtajin (85.) münzten die Überlegenheit des SVWW in der Schlussphase in einen verdienten 3:1-Heimsieg um.