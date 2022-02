Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden muss vorerst auf Stürmer John Iredale verzichten.

Der 22 Jahre alte Australier wurde in dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Iredale sei symptomfrei und fühle sich gut, teilte der Verein am Samstag mit.