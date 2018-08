Der SV Wehen Wiesbaden hat im DFB-Pokal überrascht. Gegen Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli gab es einen verdienten Sieg nach Verlängerung.

Wiesbaden nahm den Kampf von Beginn an aufopferungsvoll an und setzte sich nach Verlängerung am Freitag durch. Vor 10.007 Zuschauern erzielte Sören Reddemann die Führung (35.), die Florian Neudecker zu Beginn des zweiten Durchgangs egalisierte (51.).

Weitere Informationen Mehr im hr-fernsehen Der DFB-Pokal ist auch Thema in heimspiel! am samstag. Beginn der Sendung ist um 17.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Der SVWW konnte in der Verlängerung allerdings noch einen Gang höher schalten und durch einen Foulelfmeter von Manuel Schäffler (103.) und Niklas Schmidt (105.+1) auf 3:1 davonziehen. Der Anschlusstreffer von Christopher Avevor (109.) kam zu spät für den Spitzenreiter der 2. Liga.

Torhüter und Standards rücken in den Mittelpunkt

Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm agierte von Anpfiff weg auf Augenhöhe mit dem Favoriten vom Kiez. Der SVWW verteidigte stark und setzte gelegentliche Akzente nach vorne. Gefährlich wurde es auf beiden Seiten vor allem nach Standardsituationen, die ersten Treffer fielen daher nach ruhenden Bällen.

Die Begegnung nahm vor allem in der Schlussphase der zweiten Halbzeit Fahrt auf, die Schlussmänner rückten in den Mittelpunkt. SVWW-Torhüter Markus Kolke parierte dreimal prächtig gegen Henk Veermann (86./89.) und Marvin Knoll (90.+2). Auf der anderen Seite musste Robin Himmelmann sein ganzes Können gegen Stephan Andrist (89.) abrufen. Die Folge: Verlängerung.

SVWW kann in der Verlängerung nachlegen

Wer auf einen Einbruch des Drittligisten wartete, sah sich allerdings getäuscht. Die nur mittelmäßig mit vier Zählern aus vier Partien in die Saison gestarteten Hessen legten stattdessen nach: Schäffler verwandelte einen von Andrist gezogenen Foulelfmeter, nur drei Minuten später sorgte der eingewechselte Schmidt für die Vorentscheidung nach toller Vorlage von Simon Brandstetter.

St. Pauli drängte im zweiten Durchgang zwar noch auf den Ausgleich, doch nach dem Treffer von Avevor brachten die Wiesbadener die knappe Führung mit leidenschaftlichem Kampf über die Runde. "Wir sind froh, dass wir in die zweite Runde eingezogen sind. Es gibt nie ein Wunschlos. Es ist egal, wer kommt. Pokal ist etwas Besonderes und wir müssen gegen jeden bestehen", sagte Angreifer Schäffler.

Rehm lobt sein Team

Rehm sah eine auf "sensationell hohem Niveau" geführte Begegnung: "Es lagen bestimmt zehn, zwölf Spieler mit Krämpfen auf dem Boden. Das zeigt, wie hoch die Intensität war." Der Trainer sei "sehr, sehr stolz, was die Jungs heute abgeliefert haben." Diesen Schwung will seine Mannschaft nun mit in die Liga nehmen. In einer Woche empfangen die Wiesbadener den Tabellendritten aus Unterhaching.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli 3:2 (1:0) n.V. Wiesbaden: Kolke - Mockenhaupt, Wachs (100. Mintzel), Reddemann, Wachs, Kuhn - Shipnoski (69. Kyereh), Mrowca - Andrist, Schönfeld (90. Schmidt), Brandstetter - Schäffler



St.Pauli: Himmelmann - Dudziak, Avevor, Ziereis, Buballa - Knoll - Sobota (75. Sahin), Flum (79. Nehring), Daehli (98. Diamantakos), Neudecker - Allagui (46.Veerman)



Tore: 1:0 Reddemann (35.), 1:1 Neudecker (51.), 2:1 Schäffler (102./FE), 3:1 Schmidt (105.), 3:2 Avevor (109.)

Gelbe Karten: Shipnoski, Mrowca, Andrist / Ziereis, Knoll, Buballa, Diamantakos



SR: Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 10.007 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 17.8.2018, 23.30 Uhr