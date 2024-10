SVWW muss sich gegen Tabellenzweiten Dresden steigern

Der SV Wehen Wiesbaden tritt am Mittwochabend in der dritten Fußball-Liga gegen Dynamo Dresden an.

Veröffentlicht am 21.10.24 um 13:29 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Der SV Wehen Wiesbaden empfängt am Mittwoch (19 Uhr) in der dritten Fußball-Liga ein formstarkes Dynamo Dresden. Nach der 1:5-Klatsche gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 muss sich der SVWW gegen den Tabellenzweiten deutlich steigern. „Wir haben nicht unser wahres Gesicht gezeigt“, erklärte Wiesbadens Trainer Nils Döring die Niederlage vom Wochenende. Sein Team habe in der Zweikampfführung, dem Anlaufen und der Intensität viel vermissen lassen, so Döring. Gegen Dresden muss sein Team vor allem die Fehler in der Defensive abstellen, die Sachsen stellen den zweitbesten Angriff der Liga (19 Tore).