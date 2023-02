Drittligist SV Wehen Wiesbaden bindet einen Leistungsträger langfristig: Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, bleibt Mittelfeldspieler Emanuel Taffertshofer bei den Hessen. Sein neuer Vertrag läuft bis 2025.

Audiobeitrag Audio SVWW verlängert mit Taffertshofer Audio Emanuel Taffertshofer bleibt auch über die Saison hinaus bei Wehen Wiesbaden. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Wichtiger Schritt für Drittligist SV Wehen Wiesbaden: Emanuel Taffertshofer verlängert seinen ursprünglich bis Sommer gelaufenen Vertrag um zwei weitere Jahre. "Emanuel ist ein spielintelligenter und zweikampfstarker Fußballer, der für seine Gegenspieler nur schwer zu bespielen ist. Außerdem bringt er viel Erfahrung mit und verleiht unserer Mannschaft ein hohes Maß an Stabilität", so Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW.

Der 27-Jährige selbst ließ sich mit den Worten zitieren: "Wir haben eine tolle Mannschaft, in der ich mich sehr wohl fühle. Jetzt gilt es, weiterhin hart zu arbeiten, damit wir unsere Ziele erreichen." Taffertshofer kam im Sommer 2021 aus Sandhausen zum Klub. In dieser Saison stand er in 20 Spielen auf dem Feld, nur ein Muskelfaserriss und ein grippaler Infekt hatten ihn kurz zum Aussetzen gezwungen.

"Wichtiger Faktor"

"Wir haben in unserer Mannschaft eine gute Mischung bei unseren Mittelfeldspielern und da ist Emanuel ein wichtiger Faktor", ergänzte Fernie. Der SV Wehen Wiesbaden liegt auch dank des defensiven Mittelfeldspielers mitten im Aufstiegsrennen auf Platz drei - nur einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten Freiburg. Am Samstag geht es zum Siebten VfL Osnabrück (14 Uhr).