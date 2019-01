Beim Sieg in Cottbus glänzt vor allem Winter-Neuzugang Florian Hansch. Einen Wermutstropfen gibt es für die Wiesbadener aber doch.

Der SV Wehen Wiesbaden hat zum Auftakt der Restrunde in der dritten Liga einen Sieg eingefahren. Das Team gewann am Samstag mit 3:2 bei Energie Cottbus. Winter-Neuzugang Florian Hansch traf doppelt (9. und 32. Minute), außerdem trug sich Jeremias Lorch in die Torschützenliste ein (5.). Für Cottbus trafen Kevin Scheidhauer (82.) und Streli Mamba (89.).

Der SVWW erwischte bei Schneefall in der Lausitz einen furiosen Start. Schon in der fünften Minute verwertete Lorch eine Hereingabe aus kurzer Distanz. Nur vier Minuten später nutzte Hansch, der erst in der vergangenen Woche auf Leihbasis nach Wiesbaden gewechselt war, einen Abwehrfehler zum 2:0. In der 32. Minute war es erneut Hansch, der eine Freistoß-Flanke von Niklas Schmidt im Tor unterbrachte.

Schäffler muss verletzt raus

Einen Wermutstropfen gab es für das Team aus der Landeshauptstadt in der zweiten Halbzeit: Nach einem Zusammenprall im Strafraum musste Torjäger Manuel Schäffler verletzt ausgewechselt werden. Außerdem sorgte Kevin Scheidhauer in der 82. Minute mit seinem Tor noch mal für Spannung. Als Streli Mamba dann in der 89 Minute per Elfmeter-Nachschuss traf, wurde es für den SVWW noch mal knapp. Am Ende brachte das Team den Auswärtssieg aber über die Zeit.

In der Tabelle liegt die Mannschaft von Rüdiger Rehm mit 33 Punkten aus Platz sechs und hat zumindest vorübergehend den Abstand auf die Aufstiegsplätze verkürzt. Am kommenden Wochenende geht es für den SVWW sonntags (13 Uhr) gegen Hansa Rostock.

Weitere Informationen Energie Cottbus - Wehen Wiesbaden 2:3 (0:3) Cottbus: Spahic - Startsev, Knechtel, Matuwila, Schlüter - Schneider, Zickert (46.Raak) - Geisler, Bender (55.Scheidhauer) - Rangelov (65.Mamba), Broschinski



Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Lorch, Titsch Rivero (69.Gül), Schmidt, Hansch (77.Brandstetter) - Kyereh, Schäffler (54.Schwadorf)



Tore: 0:1 Lorch (5.), 0:2 Hansch (9.), 0:3 Hansch (32.), 1:3 Scheidhauer (82.), 2:3 Mamba (89.)

Gelbe Karten: Startsev, Schneider, Raak / Titsch Rivero, Dams, Mockenhaupt

Bes. Vork.: Kolke hält Handelfmeter von Mamba (89.)



Schiedsrichter: Hanslbauer (Fürth)

Zuschauer: 4.517 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 26.01.2019, 16 Uhr