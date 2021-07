SV Wehen Wiesbaden startet in Freiburg

Dritte Liga SV Wehen Wiesbaden startet in Freiburg

Der SV Wehen Wiesbaden startet die kommende Drittliga-Saison mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SC Freiburg II.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Rahmenspielplan für die neue Drittliga-Saison 2021/2022 veröffentlicht. Dabei startet der SV Wehen Wiesbaden am Wochenende vom 23. bis 26. Juli mit einem Auswärtsspiel beim Drittliga-Aufsteiger SC Freiburg II in die Saison, ehe eine Woche später das erste Heimspiel gegen den TSV 1860 München ansteht.

Bis Weihnachten sind insgesamt 20 Spieltage vorgesehen. Bereits am 3. Spieltag (13.08.2021 - 16.08.2021) müssen die Hessen zu Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück. Am 7. Spieltag (03.09.2021 - 06.09.2021) geht es zum letztjährigen Fünften aus Saarbrücken. Am 14. Spieltag (29.10.2021 - 01.11.2021) geht es zu Eintracht Braunschweig.