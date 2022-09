Florian Carstens (l.) beim Spiel in Saarbrücken.

SVWW holt einen Punkt in Saarbrücken

Wehen Wiesbaden hat in der Dritten Liga am Montag ein wichtiges Unentschieden in Saarbrücken erkämpft. Der Ausgleich fiel dabei kurz vor dem Ende. Damit bleibt der SVWW oben dran.

Im Verfolgerduell der Dritten Liga hat der SV Wehen Wiesbaden am Montagabend beim 1. FC Saarbrücken ein 2:2 (1:1) geholt. Den ersten Treffer für den SVWW erzielte Johannes Wurtz, Ivan Prtajin sorgte kurz vor dem Ende für den Ausgleich.

Die Partie begann mit einem Schock für die Hessen: Florian Carstens musste bereits nach einer Viertelstunde mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden, für ihn kam Sascha Mockenhaupt in die Partie. Nur acht Minuten später setzte es den nächsten Nackenschlag für die Gäste: Sebastian Jacob köpfte zum 1:0 für die Saarländer. Doch der SVWW gab in der 33. Minute die Antwort, als Wurtz den Ball zum Ausgleich ins linke Eck schoss.

Nächster Topgegner am Wochenende

Hitzig ging es am Seitenrand zu, wo sich die Trainer Uwe Koschinat und Markus Kauczinski ein Wortgefecht lieferten. Der Trainer der Gastgeber wurde noch vor der Halbzeitpause verwarnt. Nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams zu guten Gelegenheiten, aber erst Saarbrückens Luca Kerber traf zum 2:1 (65.). Wiesbaden drängte vor dem Ende nach vorne und wurde in der 88. Minute durch Prtajins Treffer belohnt. In der letzten Minute rettete Torwart Florian Stritzel mit einer Glanzparade den Auswärtspunkt.

Wiesbaden bleibt mit vier Punkten Rückstand auf Tuchfühlung zum Aufstiegsrang zwei, den der SV Elversberg bekleidet. Am kommenden Samstag erwartet Kauczinskis Team daheim den Tabellendritten Freiburg II (14 Uhr).