Der SV Wehen Wiesbaden hat sich mit Kianz Froese verstärkt. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Der SV Wehen Wiesbaden holt Kianz Froese vom TSV Havelse. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2024. "Kianz wird für viel Tempo und Dynamik in unserer Offensive sorgen", sagt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW. "Er ist besonders gefährlich in den Übergangsmomenten und kann auf verschiedenen Positionen in der vorderen Reihe spielen."