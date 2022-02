Drittligist SV Wehen Wiesbaden empfängt am Samstag (14 Uhr) daheim Viktoria Berlin.

Während der SVWW auf dem zehnten Rang mit elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge liegt, befinden sich die Gäste auf Rang 13 in akuter Ab-stiegsgefahr. Die Hessen um Trainer Markus Kauczinski gehen mit dem Selbstvertrauen aus dem 1:0-Erfolg gegen Saarbrücken in die Partie. Kauczinski warnte aber: Trotz der deutlichen Niederlage gegen Braunschweig ist das eine fußballerisch gute Mannschaft mit einem klaren Plan. Sie spie- len mit hohem Tempo und haben viele gute Fußballer in ihren Reihen.