Der DFB hat die Drittliga-Spieltage 11 bis 17 zeitgenau angesetzt.

Demnach tritt der SV Wehen Wiesbaden zweimal sonntags an: am 17.10. (13 Uhr) bei Türkgücü München und am 07.11. (13 Uhr) gegen den FSV Zwickau.

Die restlichen Spiele finden jeweils samstags um 14 Uhr statt: am 02.10. gegen Viktoria Köln, am 23.10. gegen den SV Meppen, am 30.10. bei Eintracht Braunschweig, am 20.11. beim 1. FC Kaiserslautern und am 27.11 gegen den SC Verl.