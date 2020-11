So sehen Sieger aus: Der SV Wehen Wiesbaden hat gegen Zwickau das erste Mal in dieser Saison daheim triumphiert.

Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Mini-Krise in der Dritten Liga beendet. Verbesserungspotenzial gibt es nach dem ersten Heimsieg der Saison aber weiterhin.

Der SV Wehen Wiesbaden bleibt in der Dritten Liga in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Dank des 3:1-Erfolgs gegen Zwickau am Samstag hat die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm nun nicht nur 15 Punkte auf dem Konto, sondern auch endlich den ersten Heimsieg der laufenden Spielzeit in der Tasche. "Sehr erleichtert" zeigte sich nach der Partie der Torschütze zum 2:0, Paterson Chato, im Gespräch mit Magenta Sport – und war mit dieser Einschätzung nicht alleine.

Dem Druck standgehalten

Nach ordentlichem Liga-Start war der Motor des Zweitliga-Absteigers in den vergangenen zwei Wochen gehörig ins Stottern geraten. Nach einer 2:4-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern, kassierte der SVWW auch in Ingolstadt vier Tore (1:4). "Da bist du schon unter Druck, ein Spiel auch mal wieder auf deine Seite zu ziehen", sagte Trainer Rüdiger Rehm auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Zwickau. Gegen die Sachsen hielten die Wiesbadener diesem Druck stand.

Es sei zwar "kein schönes Spiel" gewesen, gab Torwart Tim Boss zu, "aber das konnte man nach den vergangenen zwei Wochen vielleicht auch nicht erwarten". Was ihm gefallen hat, war die Einstellung seiner Mannschaft, die eine ganz andere gewesen sei, als noch in den vergangenen zwei Wochen. "Zweikampfstärke und schnelles Umschalten: Das haben wir gut auf den Platz gebracht", fasste Verteidiger Dennis Kempe zusammen. Was noch besser werden könne, sei die spielerische Komponente. "Dann sind wir wieder auf einem guten Weg."

Mit gutem Gefühl zum Spitzenreiter

Wie konkurrenzfähig die Hessen gegen ein Spitzenteam der Liga sind, müssen sie schon kommendes Wochenende beweisen. Am Samstag ist das Rehm-Team bei Ligaprimus 1. FC Saarbrücken gefordert. In der Fremde wusste der SVWW bislang zu überzeugen: Von fünf Spielen ging nur eines verloren. Nach dem 3:1 gegen Zwickau fahren die Wiesbadener laut Kempe jedenfalls "mit einem sehr guten Gefühl" ins Saarland.