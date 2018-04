Dem SV Wehen Wiesbaden droht im Endspurt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga die Luft auszugehen: Die Landeshaupstädter verloren am Samstag in Rostock und müssen jetzt darauf hoffen, dass auch die Konkurrenz schwächelt.

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm verlor am Samstag bei Hansa Rostock mit 0:2 (0:1) und kassierte damit bereits die vierte Niederlage in Folge. Dabei hatte der SVWW die Anfangsphase der Partie dominiert und den Gastgebern mit konsequentem Pressing kaum Luft zum Atmen gelassen. Während die Rehm-Elf zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt ließ, schlugen die Rostocker eiskalt zu. Nach 29 Minuten brachte Pascal Breier die Hausherren in Führung.

Nach dem Seitenwechsel drängte der SVWW auf den Ausgleich, aber erneut trafen die Rostocker. Lukas Scherff scheiterte noch an SVWW-Schlussmann Markus Kolke, Stefan Wannenwetsch nutzte dann aber den Abpraller und köpfte zum 2:0 ein (77.). Damit blieb es bei der Niederlage für den SVWW. Im Kampf um Relegationsrang drei bleiben die Hessen damit punktgleich mit dem Karlsruher SC. Die Badener können mit einem Sieg in Zwickau am Montag vorbeiziehen.

Weitere Informationen FC Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden 2:0 (1:0) Rostock: Blaswich - Nadeau, Riedel, Rieble, Holthaus - Henning, Wannewetsch - Owusu (64. Grupe), Bischoff (77. Alibaz), Scherff - Breier (90. Berger)



Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Ruprecht, Mintzel - Dams (62. Breitkreuz, 75. Müller), Mrowca - Andrist, Dittgen - Diawusie (86. Blacha), Brandstetter



Tore: 1:0 Breier (29.), 2:0 Wannewetsch (77.)

Gelbe Karten: Scherff - Ruprecht, Dams, Andrist



Schiedsrichter: Schröder (Hannover)

Zuschauer: 9.600 Ende der weiteren Informationen

