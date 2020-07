Der SV Wehen Wiesbaden hat Offensivspieler Gianluca Korte verpflichtet.

Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom SV Waldhof Mannheim und unterschrieb ein bis zum 30.06.2022 datiertes Arbeitspapier. "Gianluca hat sich mit seinen Leistungen in den Fokus einiger Vereine gespielt", so SVWW-Sportdirektor Christian Hock. "Wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten und er unseren Weg mitgehen möchte."

In der vergangenen Saison absolvierte Korte 33 Partien in der 3. Liga für Mannheim (9 Tore, 5 Assists). In der 2. Bundesliga kommt der 29-jährige bislang auf 18 Einsätze (2 Tore, 3 Assists) sowie auf zwei Spiele mit Eintracht Braunschweig in der 1. Bundesliga.

"Ein echter Unterschiedsspieler"

"Mit Gianluca bekommen wir einen Kreativspieler, der in den letzten Jahren eine richtig gute Entwicklung genommen hat", betont SVWW-Cheftrainer Rüdiger Rehm. "Er kann hinter der Spitze alle Positionen spielen und ist zu einem echten Unterschiedsspieler geworden."

Korte sagte auf der Homepage des Klubs: "Der SVWW ist ein sehr ambitionierter Verein und in den Gesprächen haben mich die Verantwortlichen schnell von Ihrem Plan überzeugt. Ich bin gespannt darauf, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen und die ersten Trainingseinheiten zu absolvieren."