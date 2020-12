Der SV Wehen Wiesbaden will beim Gastspiel in Duisburg am Samstag (14 Uhr) eine kleine Erfolgsserie starten.

Nach dem Sieg in der vergangenen Woche gegen Hansa Rostock wäre ein Erfolg beim Tabellenletzten der zweite Sieg in Folge für den SVWW. "Wir würden einen Riesenfehler machen, wenn wir in dieser Liga eine Mannschaft unterschätzen", sagte Trainer Rüdiger Rehm. Der MSV gehöre eigentlich in eine andere Tabellenregion, habe aber keinen guten Start erwischt. "Wir wissen, was auf uns zukommt", so Rehm, "und sind vorbereitet."