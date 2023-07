Der SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich mit Lasse Günther. Er kommt auf Leihbasis vom FC Augsburg.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, schließt sich der 20 Jahre alte linke Flügelstürmer für ein Jahr den Hessen an. "Lasse bringt mit seiner Explosivität und hohen Geschwindigkeit eine enorme Waffe für unsere Offensive mit", sagt der Sportliche Leiter Paul Fernie. "Der SVWW ist ein sehr familiärer Verein und das war für mich sehr wichtig. Vor allem in den Relegationsspielen habe ich das Team bereits verfolgt und war sehr beeindruckt, wie souverän die Mannschaft sich durchgesetzt hat", sagte Günther.