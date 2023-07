Der SV Wehen Wiesbaden leiht Hyunju Lee von Bayern Münchens zweiter Mannschaft aus. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

"Mit Hyunju haben wir einen spannenden Offensivspieler für uns gewonnen", sagte Paul Fernie, der Sportliche Leiter. In der vergangenen Saison war Lee zu 20 Einsätzen in der Regionalliga Bayern gekommen (neun To-re, zwei Assists). "Es ist mein Traum, in der Zweiten Liga zu spielen", sagte Lee.