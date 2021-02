Der SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Dominik Prokop verlängert.

Wie der Drittligist am Donnerstag mitteilte, läuft der Vertrag des Österreichers nun bis zum Sommer 2023. Der 23-Jährige war erst im Dezember 2020 zum SVWW gewechselt und stand bis zu seiner Verletzung in sechs von sieben Partien in der Startelf.