Der SV Wehen Wiesbaden hat Michael Guthörl verpflichtet.

Der Defensiv-Allrounder erhält bei den Hessen einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Das gab der frischgebackene Zweitligist am Samstagvormittag bekannt. Der 20-Jährige lief in der abgelaufenen Spielzeit für die Reserve der Franken in der Regionalliga auf.

SVWW-Sportdirektor Christian Hock erklärte nach der Verpflichtung: "Er erfüllt alle Attribute, die wir in unserem Profil für seine Position vorgegeben haben." Guthörl selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Für mich ist der Verein und der Trainer optimal."