Der SV Wehen Wiesbaden ist nach der Absage des Spiels gegen Dresden bei Waldhof Mannheim zu Gast.

Das Team von Trainer Rüdiger Rehm will nach der Niederlage in der Hinrunde am Samstag (14 Uhr) einen SIeg einfahren. Der Coach aber warnt davor, das Team zu unter- schätzen. "Das ist eine Mannschaft, die immer Richtung Tor spielt", so Rehm. "Das wird ein Spiel mit hohem Tempo und einigen Chancen." Trainer Rehm feiert mit der Partie am Samstag sein vierjähriges Jubiläum beim SVWW. "Ich bin sehr stolz, seit vier Jahren Trainer beim SVWW zu sein."