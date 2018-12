Der SV Wehen Wiesbaden hat das Ziel Aufstieg in der 3. Liga vorerst aus den Augen verloren. Die Hessen unterlagen am Montagabend dem starken Aufsteiger Uerdingen – und das äußerst unglücklich.

Der SV Wehen Wiesbaden hat die Aufstiegsränge in der 3. Liga erst einmal aus den Augen verloren. Statt mit einem Heimsieg über den KFC Uerdingen näher an die Top-3-Plätze heranzurücken, unterlag die Elf von Trainer Rüdiger Rehm dem starken Aufsteiger aus Krefeld mit 0:2. Maximilian Beister (75.) und der eingewechselte Oguzhan Kefkir (90.+2) besiegelten die nächste Pleite des SVWW gegen ein Spitzenteam.

Die rund 2.000 Zuschauer in der Wiesbadener Arena sahen einen engagierten Beginn der Platzherren. Das Rehm-Team übernahm vom Anpfiff weg die Initiative und erspielte sich auch Chancen heraus. Die beste Gelegenheit vergab Jules Schwadorf (38.), der freistehend verzog. Von Uerdingen mit dem früheren Eintracht-Profi Stefan Aigner und Weltmeister Kevin Großkreutz war im ersten Durchgang an Offensivaktionen so gut wie nichts zu sehen.

Schäffler vergibt, Beister trifft

Nach dem Wechsel wurde der Aufsteiger aus Krefeld aktiver und traute sich in Richtung Wiesbadener Strafraum. Allerdings verzeichnete der SVWW weiter die besseren Chancen; ein Fallrückzieher von Manuel Schäffler (67.) strich nur knapp am Pfosten vorbei. Wenig später klingelte es dann im Kasten – aber nicht im Uerdinger Gehäuse. Niklas Dams grätschte Beister im eigenen Strafraum um. Den fälligen Strafstoß (75.) verwandelte der frühere HSV-Angreifer zur bis dahin schmeichelhaften Gäste-Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Kefkir nach einem Konter noch zum 2:0-Endstand.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - KFC Uerdingen 0:2 (0:0) Wiesbaden: Kolke - Mintzel (86. Guder), Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Lorch, Titsch-Rivero - Kyereh, Schwadorf (86. Martinovic) - Schmidt (78. Brandstetter), Schäffler



Uerdingen: Vollath - Großkreutz, Müller, Maroh, Dorda - Krempicki, Konrad - Dörfler (70. Pflücke), Beister (84. Mohammad), Litka (57. Kefkir) - Aigner



Tore: 0:1 Beister (75./FE), 0:2 Kefkir (90.+2)

Gelbe Karten: Dams, Schäffler, Titsch-Rivero / Maroh, Dörfler, Müller, Großkreutz, Pflücke



Schiedsrichter: Heft (Neuenkirchen)

Zuschauer: 2.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! im hr-fernsehen, 17.12.2018, 22.30 Uhr