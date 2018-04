Aufstieg, Relegation oder Ligaverbleib - bei Wehen Wiesbaden beginnt der Liga-Endspurt: Fünf Spiele, darunter zwei gegen direkte Konkurrenten, entscheiden darüber, ob es eine Party, Endspiele oder den großen Frust gibt.

62 Punkte auf dem Konto, Relegationsaufstiegsplatz – rosige Aussichten bei Wehen Wiesbaden, die zweite Liga winkt. Eigentlich. Denn in den vergangenen Spielen sah der SVWW alles andere als souverän aus, es gab zwei Niederlagen in Folge. Entspannt zurücklehnen ist also nicht drin, zumal im nächsten Spiel der direkte Konkurrent FC Magdeburg zu Gast ist.

Es müssen mehr Punkte her

Im Nacken sitzt den Hessen mit nur einem Punkt Abstand der Karlsruhe SC, der die Schmach des Abstiegs wettmachen und den direkten Wiederaufstieg will. Zu Ligaprimus Paderborn müssen die Hessen auch noch. Im Endspurt sollte dem SVWW also nicht die Puste ausgehen.

Zwar reichten in der vergangenen Saison 68 beziehungsweise 67 Punkte für den direkten Aufstieg in die höhere Spielklasse. In den Jahren zuvor durften es aber schon ein paar Punkte mehr sein. Gefordert waren im Schnitt mindestens 71 Punkte für Rang zwei und 75 für Rang eins. Um also auf der sicheren Seite zu bleiben (und um die Relegation zu vermeiden), sollten die Wiesbadener aus den verbleibenden fünf Spielen noch einige Zähler mitnehmen.

Wir werfen deshalb einen genaueren Blick auf die kommenden Gegner der Hessen:

Wehen Wiesbaden – FC Magdeburg (13.04., 19 Uhr)

Flutlichtspiel, Topspiel, Sechs-Punkte-Spiel – wie man die Partie auch nennen mag, es geht um alles. Magdeburg ist ein harter Gegner, hat zudem noch eine Begegnung mehr zu spielen als Wiesbaden. Zuletzt standen sechs Spiele ohne Niederlage für den Tabellenzweiten zu Buche. Seit dem vierten Spieltag geht die Kurve des Saisonverlaufs - mit ein, zwei kleinen Ausreißern und Schwankungen - nach oben. Schlechter als Platz drei standen die Sachsen-Anhaltiner seitdem nicht mehr. Bester Spieler in ihren Reihen ist Mittelfeldstar Philip Türpitz, der zwölf Tore in 28 Spielen auf dem Konto hat. Zu holen gab's für den SVWW gegen Magdeburg bisher wenig: Fünf Aufeinandertreffen ergaben drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Hansa Rostock – Wehen Wiesbaden (21.04., 14 Uhr)

Hansa Rostock ist ein alter Bekannter, 13 Aufeinandertreffen gab es bisher zwischen beiden Vereinen. Nach stürmischen Jahren in der Vergangenheit haben sich die Rostocker gefangen und im oberen Mittelfeld der Tabelle gefestigt. Zwar haben die Norddeutschen im März aus sechs Spielen nur einen Punkt mitnehmen können, trotzdem stehen sie in der Tabelle mit Platz sechs besser da als noch vor einem Jahr (Platz 15). Hauptsächlich daran beteiligt sind Offensivkraft Soufian Benyamina (elf Tore) und Abwehrchef Oliver Hüsing (vier Tore). Ins Aufstiegsrennen werden die Hanseaten nicht mehr eingreifen, für den SVWW sollten also Punkte drin sein.

Wehen Wiesbaden – FSV Zwickau (28.04., 14 Uhr)

Auf dem Papier ist Zwickau der einfachste Gegner im Endspurt. Von Beginn der Saison an kamen die Sachsen kaum aus dem Tabellenkeller raus. Mittlerweile haben sie neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Auch dank Stürmer Ronny König, der mit zehn Toren zu den Topscorern der Liga zählt. Von 2006 bis 2009 spielte König übrigens mal für die Wiesbadener. Mit dem Abstieg haben die Sachsen also nichts mehr zu tun, mit dem Aufstieg auch nicht. Für Wiesbaden sind das gute Vorzeichen, das Spiel könnte zu den leichteren im Restprogramm gehören.

SC Paderborn – Wehen Wiesbaden (05.05., 13.30 Uhr)

Paderborn ist in dieser Saison der unangefochtene Ligaprimus – mit nur wenigen Ausrutschern stehen die Ostwestfalen seit dem vierten Spieltag an der Tabellenspitze. Paderborn punktet mit Torjäger Sven Michel (17 Tore) und Stürmer Marlon Ritter (neun Tore) nach Lust und Laune. Zuletzt blieben sie neun Spiele in Folge ohne Niederlage. Am vorletzten Spieltag sollte Paderborn aufgestiegen sein - wenn nicht, ist einiges schief geglaufen in Ostwestfalen. Hoffnungfunke für Aufstiegsaspirant Wiesbaden: Die Paderborner werden sich noch im Freudentaumel und in Feierlaune befinden und vielleicht nicht mehr 100 Prozent geben.

Wehen Wiesbaden – VfR Aalen (12.05., 13.30 Uhr)

Letzter Spieltag - wenn alles glatt läuft, kann Wiesbaden zu Hause den Aufstieg feiern. Und das gegen den VfR Aalen, dessen Leistung zuletzt stagnierte und die momentan mit 44 Punkten auf Platz zehn stehen. Solides, gesichertes Mittelfeld also. Eigentlich gute Voraussetzungen für den SVWW, wäre Aalen nicht einer der Angstgegner der Hessen. Seit 2011 wartet das Team von Trainer Rüdiger Rehm auf einen Dreier gegen den VfR. Auch das Hinspiel hatte Aalen mit 1:0 gewonnen.

