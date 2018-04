Der SV Wehen Wiesbaden hat am Freitag nicht nur das Drittliga-Topspiel gegen Magdeburg verloren, sondern auch den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze. Noch an diesem Wochenende kann auch der Relegationsrang weg sein.

Der SV Wehen Wiesbaden muss im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga den nächsten Rückschlag hinnehmen. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm verlor am Freitag vor eigenem Publikum mit 1:2 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg. Christian Beck (54.) und Tobias Schwede (71.) trafen für die Gäste.

Manuel Schäffler sorgte nur noch für den Wiesbadener Anschlusstreffer (72.). In der Tabelle hat der SVWW nun acht Punkte Rückstand auf den Zweiten Magdeburg. Verfolger Karlsruhe kann die Hessen am Sonntag mit einem Sieg gegen Rostock von Relegationsrang drei verdrängen.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg 1:2 (0:0) Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Ruprecht, Mintzel - Dams - Diawusie (59. Breitkreuz), Funk (75. Müller), Andrist, Schäffler, Dittgen



Magdeburg: Brunst - Steffen Schäfer, Hainault, Hammann - Erdmann (72. Sowislo), Rother - Butzen, Türpitz (83. Weil) Schwede - Costly (85. Handke), Beck



Tore: 0:1 Beck (54.), 0:2 Schwede (71.), 1:2 Schäffler (72.)

Gelbe Karten: Mockenhaupt, Ruprecht, Funk / Hainault, Sowislo, Rother



Schiedsrichter: Jöllenbeck (Müllheim)

Zuschauer: 6.720 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 13.4.2018, 22 Uhr