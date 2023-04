SVWW klarer Favorit in Duisburg

Der SV Wehen Wiesbaden kann am Samstag (14 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung Zweitliga-Aufstieg machen.

Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski tritt beim MSV Duisburg an und will dabei den sechsten Sieg in Serie einfahren. Die Zebras haben warten hingegen seit sechs Spielen auf einen Sieg. "Wir lassen uns von der Tabellensituation nicht blenden", warnte SVWW-Coach Kauczinski. "Uns steht ein harter Gang bevor." Wieder mit dabei nach abgesessener Gelbsperre ist Ahmet Gürleyen. Der Einsatz von Robin Heußler entscheidet sich kurzfristig.