Der SV Wehen Wiesbaden fordert am Samstag (14 Uhr) Mitabsteiger VfL Osnabrück heraus.

Nach den Niederlagen gegen Sandhausen (1:3) und in Aue (1:2) wollen die Hessen zum Abschluss der Englischen Woche zurück in die Erfolgsspur. Auf dem Papiert ist der SVWW gegen den Tabellenvorletzten auch Favorit. Das Problem: "Der Trainerwechsel in Osnabrück macht unsere Vorbereitung nicht einfacher", so SVWW-Coach Nils Döring. Beim VfL hat am Mittwoch Pit Reimers übernommen. "Wir müssen im letzten Drittel den Abschluss suchen und noch mehr Standards herausholen", so Dörings Stratgie.