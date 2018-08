Pokalfieber in Wiesbaden: SVWW will St. Pauli düpieren

Heimspiel am Freitagabend

Vorhang auf für die erste Pokalrunde: Drittligist Wehen Wiesbaden empfängt am Freitag Kultclub St. Pauli. Hoffnung machen die Erinnerungen an 2017 und 2009.

Wie im Vorjahr will der SV Wehen Wiesbaden in der 1. Runde des DFB-Pokals für eine Überraschung sorgen. Im Heimspiel gegen Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli an diesem Freitag (20.45 Uhr) hoffen die Hessen auf einen ähnlichen Coup wie vor zwölf Monaten gegen Erzgebirge Aue. "Für den gesamten Verein sind solche Spiele absolute Highlights", sagte Trainer Rüdiger Rehm. "Mit dem Flutlicht und der Atmosphäre rund um das Spiel können wir uns auf ein echtes Fußballfest freuen."

Der Kiezclub aus Hamburg hat mit zwei Siegen einen glänzenden Saisonstart hingelegt. Entsprechend groß ist die Neugier bei den Fans. Im Vorverkauf gingen knapp 9.000 Tickets weg. "Das unterstreicht zum einen die Attraktivität des Gegners und des Wettbewerbs. Zum anderen zeigt es aber auch, dass sich die Zuschauer an unsere guten Leistungen aus der vergangenen Pokalsaison erinnern", sagte Sportdirektor Christian Hock. Damals kam in der zweiten Runde nach einer guten Partie gegen Schalke 04 das Aus.

Gute Erinnerungen ans letzte Mal

Das bisher letzte Duell mit den Hamburgern gab es 2009 in der 2. Liga. Damals gewannen die Hessen mit 3:1. Auf ein ähnliches Resultat hofft Rehm auch am Freitag. "Wir müssen so agieren, dass wir dem aggressiven Pressing von Pauli entgehen und körperlich dagegenhalten. Deswegen wird es mit Sicherheit ein intensives Spiel werden", sagte er.

Während St. Pauli als Tabellenführer sehr gut gestartet ist, kann der SVWW mit seinem Saisonauftakt nicht zufrieden sein. In vier Spielen holten die Hessen nur vier Punkte. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen Braunschweig.