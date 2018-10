Der SV Wehen Wiesbaden tritt in der 3. Liga auf der Stelle. Gegen Kellerkind Zwickau reicht es trotz guter Chancen und eines Last-Minute-Elfmeters nicht zum Sieg. Die Aufstiegsplätze sind dennoch in greifbarer Nähe.

Das wären Big Points gewesen: Der SV Wehen Wiesbaden ist am Samstag nicht über ein torloses Unentschieden gegen den FSV Zwickau hinausgekommen und rutscht damit in der 3. Liga auf Platz sechs ab. Mit einem Sieg wäre die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm auf Platz drei gesprungen, so beträgt der Abstand zu den Aufstiegsrängen zwei Zähler.

Der SVWW war über 90 Minuten das dominierende Team und hätte kurz vor Abpfiff fast das Happy End erlebt: Da Manuel Schäffler in der 88. Minute jedoch einen Strafstoß verschoss, blieb es beim 0:0. Am Dienstag kommt es dann zum Pokal-Highlight in Wiesbaden: Um 20.45 Uhr ist der HSV zu Gast.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau 0:0 Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Mintzel - Lorch, Titsch Rivero (73. Schmidt) - Shipnoski (62. Dittgen), Schwadorf (81. Guder) - Kyereh, Schäffler

Zwickau: Brinkies - Sorge, Wachsmuth (69. Schröter), Antonitsch - Barylla, Kartalis - Könnecke, Reinhardt - Bonga (90. Beyer), Lauberbach (75. Hoffmannn) - König



Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: - / Barylla, Reinhardt, Hoffmann



Bes.Vork.: Brinkies hält FE von Schäffler (88.)

Schiedsrichter: Müller (Bremen)

