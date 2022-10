Der SV Wehen Wiesbaden setzt sich in der Spitzengruppe der dritten Liga fest. In Zwickau können sich die Hessen einmal mehr auf Stürmer Ivan Prtajin verlassen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat den dritten Tabellenplatz am Samstag verteidigt. Die Hessen gewannen ihr Auswärtsspiel in Zwickau mit 1:0 (1:0). Es war das erste Mal, dass der SVWW in dieser Saison zu Null spielte. Den Treffer des Tages erzielte Ivan Prtajin (35.). Es war das fünfte Tor im sechsten Spiel für den Kroaten. Lucas Brumme sah in der Schlussphase noch Gelb-Rot (90.+ 2).

Der SVWW war zunächst die bessere Mannschaft und belohnte sich nach einem Eckball mit dem 1:0. Glück hatten die Hessen, als Nico Rieble bei einem Klärungsversuch den eigenen Pfosten traf (39.). Die beste Zwickauer Chance zum Ausgleich entschärfte Ersatzkeeper Arthur Lyska (66.), der für den verletzten Florian Stritzel ins Spiel gekommen war.

Weitere Informationen FSV Zwickau – Wehen Wiesbaden 0:1 (0:1) Zwickau: Engelhardt - von Schrötter, Ziegele, Frick, Kusic - Göbel (79. Voigt), Könnecke (46. Löhmannsröben), Jansen, Herrmann (59. Coskun) – Gomez (46. König), Baumann (69. Krüger)



Wiesbaden: Stritzel (50. Lyska) - Mockenhaupt, Reinthaler, Mrowca - Fechner, Heußer (88. Najar), Jacobsen (23. Rieble), Ezeh - Wurtz (88. Taffertshofer) - Prtajin, Hollerbach (50. Brumme)



Tore: 0:1 Prtajin (35.)

Gelbe Karten: Könnecke, Jansen / Fechner, Hollerbach, Ezeh

Gelb Rot: Brumme (90.+2)



Schiedsrichter: Schultes (Betzigau)

Zuschauer: 4.000 Ende der weiteren Informationen