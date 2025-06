Nach dem Hickhack um das abgesagte Trainingslager in Südafrika im vergangenen Sommer versucht es der SV Wehen Wiesbaden dieses Mal ganz bodenständig. Der Sommerfahrplan im Überblick.

Der SV Wehen Wiesbaden bereitet sich in Österreich auf die neue Drittliga-Saison vor. Das Team wird zwischen dem 6. und 13. Juli seine Trainingslager-Zelte in Fügen im Zillertal aufschlagen.

Trainingsauftakt noch im Juni

Im vergangenen Sommer hatte man sich ein Trainingslager plus PR-Trip nach Südafrika vorgenommen. Der Flieger musste seinerzeit allerdings umkehren und der SVWW kurzfristig umplanen. Mit Österreich hat man sich nun ein Ziel gesucht, das deutlich einfacher zu erreichen sein wird. In der Woche soll auch ein Testspiel stattfinden, der Gegner ist allerdings noch offen.

Fest steht dagegen schon, dass die Mannschaft am 25. Juni erstmals wieder auf dem Platz stehen wird. In den beiden Tagen zuvor finden Leistungstests und medizinische Untersuchungen statt.

Testspiel gegen den OFC

Bislang stehen zudem vier Testspiele fest. Los geht es am 28. Juni (14 Uhr) mit der Partie bei der TSG Wörsdorf. Am 4. Juli (13 Uhr) kommt Drittliga-Aufsteiger TSG Hoffenheim II auf den heimischen Halberg. Am 19. Juli (14 Uhr) geht es zum Regionalligisten Kickers Offenbach, genau 24 Stunden später kommt der TSV Steinbach Haiger nach Taunusstein. Am 27. Juli soll dann ein abschließender Test stattfinden, für den der Gegner noch nicht bekannt ist. Eine Woche später geht es in der 3. Liga um die ersten Punkte.

Der Sommerfahrplan des SV Wehen Wiesbaden im Überblick