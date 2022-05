Der SV Wehen Wiesbaden beendet die Drittliga-Saison mit einem Remis. In Halle fallen insgesamt zwei Tore, beide bereits in der ersten Halbzeit.

Zum Abschluss der Saison in der 3. Fußball-Liga hat der SV Wehen Wiesbaden noch einmal ein Unentschieden geholt. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski punktete am Samstag beim 1:1 (1:1) in Halle. 7.348 Zuschauer verfolgten einen Sommerkick, in dem es für beide Mannschaften praktisch um nichts mehr ging.

Dennoch fielen immerhin noch zwei Tore, beide bereits in der ersten Halbzeit. Tom Zimmerschied hatte den HFC bereits in der Anfangsphase (11. Spielminute) in Führung gebracht. Gut 20 Minuten später gelang Bjarke Jacobsen der Ausgleich (34.). Der SVWW beendet die Saison auf Tabellenrang acht.

Weitere Informationen Hallescher FC – Wehen Wiesbaden 1:1 (1:1) Halle: Müller - Vollert, Samson, Reddemann - Kreuzer, Löhmannsröben (70. Löder), Titsch-Rivero, Sternberg (70. Derstroff) - Shcherbakovski - Huth (81. Kastenhofer), Zimmerschied (81. Wosz)



Wiesbaden: Lyska - Stanic, Mockenhaupt, Carstens, Rieble (85. Brumme) - Jacobsen, Taffertshofer (85. Korte) - Goppel, Wurtz (60. Hollerbach), Farouk (70. Prokop) - Nilsson (85. Sliskovic)



Tore: 1:0 Zimmerschied (11.), 1:1 Jacobsen (34.)

Gelbe Karte: Samson / Stanic, Carstens



Schiedsrichter: Schwengers (Travemünde)

Zuschauer: 7.348 Ende der weiteren Informationen