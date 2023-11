Der frühere Wiesbadener Agyemang Diawusie ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben.

Das bestätigte am Dienstagabend der SSV Jahn Regensburg nach Informationen aus dem persönlichen Umfeld. Diawusie sei eines natürlichen Todes gestorben, weitere Details sind nicht bekannt. Diawusie spielte als Profi unter anderem beim SV Wehen Wiesbaden, für den er zwischen 2017 und 2019 insgesamt 55 Pflichtspiele absolvierte. Weitere Stationen waren RB Leipzig, der FC Ingolstadt, Dynamo Dresden, die SpVgg Bayreuth und der SV Ried in Österreich. Zuletzt war er in Regensburg aktiv.