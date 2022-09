Der SV Wehen Wiesbaden muss am Samstag (14 Uhr) gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg ran.

Die Breisgauer sind eine kleine Wundertüte, haben immer wieder Spieler aus der ersten Mannschaft in ihren Reihen. "Wir wissen hinsichtlich des Personals noch nicht so richtig, was auf uns zukommt", sagt deshalb SVWW-Trainer Markus Kauczinski. Was auf die Hessen ganz sicher zukommt: ein Team, das sehr kompakt steht und aggressiv im Gegenpressing ist. "Wir werden am Ball nicht so viel Zeit haben", prognostiziert Kauczinski. Sein Team dürfe bei Ballbesitz nicht nervös werden, sondern müsse sicher agieren.