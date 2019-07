Der SV Wehen Wiesbaden hat eine Woche vor dem Ligastart den letzten Test vor der Saison gewonnen. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm besiegte den portugiesischen Erstligisten Boavista Porto deutlich.

Der Ligastart in der 2. Bundesliga kann für den SV Wehen Wiesbaden kommen. Eine Woche vor dem Auftakt daheim gegen den Karlsruher SC hat das Team von Trainer Rüdiger Rehm am Sonntagnachmittag den letzten Test in der Vorbereitung gewonnen. Die Hessen besiegten bei der offiziellen Saisoneröffnung den portugiesischen Erstligisten Boavista Porto mit 3:0.

Das erste Tor des Tages erzielte Sascha Mockenhaupt nach einer Flanke von Max Dittgen kurz vor der Halbzeit (44. Minute). Im zweiten Abschnitt wechselten die Hessen mächtig durch und erzielten noch zwei weitere Treffer. Erst war es Michel Niemeyer, der nach einem schön vorgetragenen Konter das 2:0 (72.) erzielte. Den Schlusspunkt setzte dann Phillip Tietz in der 84. Minute mit dem 3:0.