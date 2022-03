Weil Türkgücü München kurz vor der Insolvenz steht, könnte das Spiel des SV Wehen Wiesbaden am Wochenende völlig egal sein. Das Hinspiel würde in diesem Fall aber wieder an Bedeutung gewinnen.

Wenn der SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14 Uhr) im Drittliga-Spiel gegen Türkgücü München antritt, ist höchstwahrscheinlich noch nicht klar, ob ergatterte Punkte am Ende in der Tabelle Bestand hätten. Denn der Gegner hat Insolvenz beantragt, der Spielbetrieb ist aktuell nur bis Ende März gesichert.

"In der Mannschaft kein großes Thema"

Könnte Türkgücü danach nicht mehr antreten, würden alle Saisonpartien mit Beteiligung des bayerischen Clubs aus der Wertung genommen. Das Spiel in der Wiesbadener Arena wäre im Nachhinein nichts weiter als ein Testkick.

Beim SVWW schiebt man diesen Gedanken im Vorfeld weit weg. "Das ist in der Mannschaft kein großes Thema, da der Fokus auf uns selbst liegt. Ich habe den Wunsch, dass die Saison so fair wie möglich zu Ende gespielt wird und alle Spiele zählen, sodass niemand bevor- und benachteiligt werden kann", sagte Trainer Markus Kauczinski im vereinseigenen Interview und versprach zugleich: "Wir wollen den Zuschauern ein gutes Spiel liefern und wir werden alles reinhauen."

Umworbener Torjäger Nilsson fehlt verletzt

Von einem Aus Türkgücüs würden die Wiesbadener übrigens durchaus profitieren. Da der SVWW im Hinspiel 0:1 verloren hat, drohen durch die Annulierung der Spiele keine Punktverluste wie bei der Konkurrenz. Dass auch das nicht mehr wirklich helfen würde, um an die Aufstiegsplätze ranzuschnuppern, liegt an den Niederlagen gegen Würzburg und in Köln, durch die Wiesbaden in der Tabelle deutlich an Boden verloren hat: Der Rückstand auf Platz drei beträgt inzwischen neun Zähler.

Nicht mitwirken können wird am Samstag Top-Torjäger Gustaf Nilsson. Der Schwede, der einem Bericht der Kölnischen Rundschau zufolge ins Visier des 1. FC Köln geraten ist und durchaus ins Anforderungsprofil des Bundesligisten passen würde, hat sich eine Hüftverletzung zugezogen. "Gustaf hat sich mit seinen Toren in die Notizbücher vieler Vereine gespielt", sagte GeschäftsführerNico Schäfer auf Nachfrage des hr-sport. Es werde schwer, den 24-Jährigen, der noch bis 2023 Vertrag hat, auch über die Saison hinaus in Wiesbaden zu halten.

Für das Spiel gegen München hat Kauczinski bereits angekündigt, dass stattdessen Petar Sliskovic in der Startelf auflaufen wird. Außerdem fehlen werden der verletzte Nico Rieble und der für drei Spiele gesperrte Sebastian Mrowca.