Schon zum Saisonstart gegen die zweite Mannschaft des BVB muss der SV Wehen Wiesbaden improvisieren. Besonders die Neuzugänge plagen sich mit Verletzungen herum.

Audiobeitrag Audio SVWW-Trainer Kaucinski gibt einen Überblick über die Personalsituation Audio SVWW-Trainer Markus Kauczinski Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Zum Ende des ersten Spieltags greift auch der SV Wehen Wiesbaden in die neue Drittliga-Saison ein: Am Montag (19 Uhr) geht es für das Team von Markus Kauczinski zum Auftakt gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.

Startelf-Kandidat Froese droht auszufallen

Der Coach wird bei der Zusammenstellung des Kaders schon jetzt improvisieren müssen, denn gleich mehrere Spieler drohen, verletzt auszufallen. Neuzugang Kianz Froese, der drauf und dran war, Lucas Brumme die Position links in der Offensive streitig zu machen, hat einen Schlag aufs Knie bekommen - sein Einsatz wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Max Reinthaler, ebenfalls neu im SVWW-Team, plagt sich mit muskulären Problemen herum, ebenso wie der neue Vize-Kapitän Dennis Kempe. Mit Suheyel Najar (Sprunggelenk) und Dominik Bauer (Adduktoren) fallen zwei weitere neu hinzugekommene Spieler definitiv aus.

Als Ausrede will Kauczinski all das aber nicht gelten lassen. "Wir sind gut vorbereitet und wir freuen uns auf das Spiel", sagte er im vereinseigenen Interview. "Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir heiß sind."

Montagsspiel als "Alleinstellungsmerkmal"

Selbst der Termin des ersten Saisonspiels sagt ihm zu. "Ich weiß, dass Montagsspiele bei den Fans umstritten sind. Aber ich freue mich drauf. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, wir können unseren Fans, aber auch den Leuten da draußen zeigen, was wir draufhaben." Das will allerdings auch die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, die Kauczinski als "sehr spielstark und sehr konsequent ist in dem, was sie tut" charakterisiert.

Der SVWW will übrigens auch eine spezielle Bilanz aufbessern: In den vergangenen drei Auftaktspielen gab es keinen Sieg, sowohl 2020 als auch 2021 startete man mit einem torlosen Unentschieden in die Saison. Das soll in diesem Jahr besser werden. "Wir wollen unser Spiel durchdrücken."